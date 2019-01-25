Россия решила помочь Кубе в модернизации энергосистемы И ухода от зависимости от нефти Венесуэлы

Россия решила помочь Кубе в модернизации энергосистемы. Об этом в пятницу сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов после встречи с кубинским коллегой Рикардо Кабрисасом.

Стороны договорились о разработке программы на длительный период до 2030 года, передает РИА Новости. Цель программы – повышение эффективности энергетической инфраструктуры, а также уход от зависимости в поставках нефти. В частности, предполагается дать кубе больше независимости от нефти Венесуэлы.

Напомним, ранее в январе Россия и Куба заключили соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Также страны подписали ряд контрактов в конце прошлого года. Их общая сумма — более $265 млн.