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25.01.19 / 15:09 Новости / Петербург и Ленобласть

В ЗакСе предложили штрафовать за неверные экомаркировки товарах

До 300 тыс. рублей

Фото АБН

Депутаты Денис Четырбок и Мария Щербакова предложили штрафовать производителей за неверные приставки «эко», «био» и «органик» на продукции. Об этом Четырбок сообщил в пятницу в своем Telegram-канале.

Комитет по законодательству в пятницу поддержал соответствующие поправки в федеральный Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты отметили, что здоровый образ жизни и экологически чистая продукция набирает популярность среди россиян. Кроме того, спрос на «зеленые» продукты вырос из-за увеличения числа аллергиков среди детей и подростков. А «гринвошеры» при этом фальсифицируют и штампуют маркировки, не беспокоясь о надзорных органах, считают авторы проекта. Таким образом, производители фактически совершают преступление, говорится в сообщении.

Предложенный документ устанавливает штраф за размещение этих приставок на несертифицированных товарах в размере от 3 до 5 тыс. рублей для обычных граждан, от 25 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, и от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Добавим, ранее Четырбок поддержал идею по реформированию портала «Наш Санкт-Петербург». Он пояснил, что поставил подпись под петицией за реформирование интернет-ресурса. По его словам, портал перестал учитывать мнение граждан.

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