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25.01.19 / 10:03 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Торги на Московской бирже открылись в плюсе

Индекс Мосбиржи – 2489,36 пункта; индекс РТС – 1192,45 пункта

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги на Московской бирже в пятницу открылись ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% до 2489,36 пункта.

А индекс РТС к открытию составил 1192,45 пункта. Он увеличился на 0,36%.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что в пятницу рынок может обновить максимум по индексу Мосбиржи. Он ожидает торги индекса в диапазоне 2490-2520 п.. По мнению аналитика, лидерами могут стать бумаги Сбербанка. В фокусе внимания – статистика по рынку труда в России. Кроме того, отечественная валюта в пятницу может получить поддержку от цены на нефть, если ситуация в Венесуэле усугубится. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,00.

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