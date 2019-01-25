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25.01.19 / 20:33 Новости / Петербург и Ленобласть

На выходных в Петербурге установится холодная погода

А в Ленобласти – морозы

Фото info-petersburg.ru

На выходных 26 и 27 января в Петербурге установится холодная погода. Об этом в пятницу сообщили метеорологи ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В субботу днем в Петербурге будет -10…12, ночью — -12…14. В воскресенье станет еще немного холоднее: днем -11…13, ночью -15…17. Оба дня будет облачно. В субботу пройдет снег. Будет слабая метель, в воскресенье – небольшой снег вечером. Ветер слабый и умеренный. На дорогах сохранится гололед и снежный накат.

В Ленобласти в ночь на субботу температура воздуха будет падать местами до -25 градусов. Днем воздух прогреется до -9…14 градусов. Днем пройдет снег, местами сильный. Ветер будет дуть умеренный.

Отметим, эта зима стала самой снежной за последние несколько лет. За январь уже выпало более 80 см снега. Объемы вывозимого снега год к году выросли в два-три раза.

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