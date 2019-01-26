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26.01.19 / 17:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты провели флэшмоб в защиту СКК от сноса

Задержанных нет

Петербургские активисты провели флэшмоб в защиту СКК от сноса. Акция прошла в субботу.

Участники взяли друг друга за руки и встали около СКК. Организаторы планировали взять здание в кольцо, передает «Фонтанка». По данным издания. Этого не получилось из-за небольшого количества участников – 50-70 человек. Задержаний на акции не произошло.

Напомним, ранее СКК решили сносить. Соответствующйи проект представили на градостроительном заседании в декабре. Согласно документу, снос и постройка нового стадиона будут стоить дешевле реконструкции существующего здания. В конце прошлого года Смольный предложил выделить 6 млрд рублей на реконструкцию СКК.

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