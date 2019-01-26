Линченко обсудил с депутатами и активистами состояние домов на Тележной улице Ранее в зданиях произошел пожар

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко обсудил с депутатами и активистами состояние пяти домов на Тележной улице. Об этом в субботу сообщили в аппарате вице-губернатора.

Участники совещания обсудили результаты технического обследования домов компанией «Геореконструкция». Также на встрече подняли вопрос о дальнейших действиях в отношении зданий. В частности, заместитель председателя регионального отделения ВООПиК Александр Кононов заявил, что здания являются кварталом исторической застройки. Он подчеркнул, что требуется проработать все варианты по их сохранению.

Линченко предложил специалистам ВООПиК подготовить собственное предпроектное предложение. Его необходимо сделать до начала марта.

Напомним, дома на Тележной улице находятся в аварийном состоянии. Активисты требуют не сносить их. Ранее на текущей неделе в одном из домов произошел пожар. Депутаты Петербурга попросили Линченко о встрече для обсуждения сложившейся ситуации.