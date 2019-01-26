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26.01.19 / 13:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

Фото ЗакС Петербурга

В Петербурге на Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда. Торжественно-траурное мероприятие прошло в субботу, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

На кладбище состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина». В ней приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, спикер Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также представители Главкомата ВМФ России, судьи Конституционного суда, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Напомним, 27 января – День полного снятия блокады Ленинграда. В текущем году отмечается 75 лет памятной даты.

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