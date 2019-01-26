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26.01.19 / 12:22 Новости / Общество / Россия и мир

Utair предупредил о возможной задержке рейсов из «Внуково»

Из-за метели

Авиакомпания Utair предупредила о возможной задержке рейсов из московского аэропорта «Внуково». Соответствующее заявление организация сделала в субботу.

Возможное время задержке – от 14 минут до часа. Причина – метели. Авиакомпания заявила, что проводит дополнительную противообледенительную обработку самолетов.

Напомним, накануне «Аэрофлот» сообщил об отмене более 130 рейсов из Москвы. Причина аналогичная – плохая погода. В частности, компания отменила 68 рейсов в субботу. Также у 75 самолетов в субботу отложат вылет.

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