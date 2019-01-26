Utair предупредил о возможной задержке рейсов из «Внуково» Из-за метели

Авиакомпания Utair предупредила о возможной задержке рейсов из московского аэропорта «Внуково». Соответствующее заявление организация сделала в субботу.

Возможное время задержке – от 14 минут до часа. Причина – метели. Авиакомпания заявила, что проводит дополнительную противообледенительную обработку самолетов.

26 января из-за метели возможны задержки рейсов из Внуково в связи с дополнительной противообледенительной обработкой самолетов.

Задержки могут составить от 15 минут до часа, в зависимости от трафика рейсов в аэропорту. — Utair (@UTairAvia) 26 января 2019 г.

Напомним, накануне «Аэрофлот» сообщил об отмене более 130 рейсов из Москвы. Причина аналогичная – плохая погода. В частности, компания отменила 68 рейсов в субботу. Также у 75 самолетов в субботу отложат вылет.