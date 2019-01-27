На Дворцовой площади проходит парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда В нем задействованы 2,5 тыс. военных и 80 единиц техники

На Дворцовой площади в центре Петербурга проходит военный парад в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятия проходят в воскресенье.

В параде задействовано около 2,5 тыс. военнослужащих и более 100 единиц техники, уточняют в Смольном. Военные подразделения проходят мимо трибун с ветеранами, блокадниками. На параде также присутствуют временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Добавим, генеральная репетиция парада на Дворцовой площади прошла ранее на этой неделе. Сообщалось также, что сам парад будут транслировать по системе централизованного оповещения населения. Кроме того, трансляция звука метронома будет идти по время минуты молчания.