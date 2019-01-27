Синоптики пообещали Петербургу до -15 днем в воскресенье Гололедицу и снег

В воскресенье днем, 27 января, температура воздуха в Петербурге будет опускаться до -13…-15 градусов. Такие данные приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, вероятен небольшой снег, а на дорогах – гололедица, снежный накат. В целом же будет облачно с прояснениями.

Вместе с тем, в ночь на понедельник ударят морозы. По данным специалистов, столбик термометра опустится до -19…-21 градусов, а в окрестностях – до -24 градусов. Однако днем воздух «прогреется» до -11…-13 градусов. Преимущественно без осадков.