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27.01.19 / 10:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали Петербургу до -15 днем в воскресенье

Гололедицу и снег

Фото АБН

В воскресенье днем, 27 января, температура воздуха в Петербурге будет опускаться до -13…-15 градусов. Такие данные приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, вероятен небольшой снег, а на дорогах – гололедица, снежный накат. В целом же будет облачно с прояснениями.

Вместе с тем, в ночь на понедельник ударят морозы. По данным специалистов, столбик термометра опустится до -19…-21 градусов, а в окрестностях – до -24 градусов. Однако днем воздух «прогреется» до -11…-13 градусов. Преимущественно без осадков.

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