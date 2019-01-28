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28.01.19 / 17:48 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Беглов поздравил фигуристку Самодурову с победой на ЧЕ

Она опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил фигуристку Софью Самодурову с победой на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

Беглов назвал победу Самодуровой «триумфом отечественного спорта. Также он поблагодарил тренера Самодуровой Алексея Мишина.

Софье Самодуровой 16 лет. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 213,84 балла. Она опередила победительницу прошлогоднего чемпионата и олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На третьем месте оказалась финка Вивека Линдфорс, а четвертом – еще одна россиянка Станислава Константинова.

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