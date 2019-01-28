Беглов поздравил фигуристку Самодурову с победой на ЧЕ Она опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил фигуристку Софью Самодурову с победой на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

Беглов назвал победу Самодуровой «триумфом отечественного спорта. Также он поблагодарил тренера Самодуровой Алексея Мишина.

Софье Самодуровой 16 лет. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 213,84 балла. Она опередила победительницу прошлогоднего чемпионата и олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На третьем месте оказалась финка Вивека Линдфорс, а четвертом – еще одна россиянка Станислава Константинова.