Все новости

28.01.19 / 18:14 Новости / Россия и мир

Биржи в Лондоне сняли ограничения для En+ и «Русал»

После отмены Минфином США санкций по отношению к этим компаниям

Сюжет:

Биржи в Лондоне сняли ограничения для компаний En+ и «Русал». Об этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на представителей бирж.

Речь идет о Лондонской фондовой бирже и Лондонской бирже металлов. Фондовая биржа разрешила продавать депозитарные расписки En+ американским инвесторам. Ранее в апреле по правилу 144А инвесторы из США потеряли возможность участвовать в торгах En+.

А лондонская биржа металлов вновь разрешила заключать сделки с «Русалом». Кроме того, биржа сняла ограничение на хранение металла производства «Русала» на своих складах. Изменения вступают в силу немедленно.

Напомним, накануне Минфин США отменил санкции, наложенные на предприятия Олега Дерипаски En+, «Русал» и «Евросиб». Условием для снятия санкций было сокращение присутствия Дерипаски в управлении компаниями. Однако сам Дерипаска все еще находится в санкционном списке.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.