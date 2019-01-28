Биржи в Лондоне сняли ограничения для En+ и «Русал» После отмены Минфином США санкций по отношению к этим компаниям

Биржи в Лондоне сняли ограничения для компаний En+ и «Русал». Об этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на представителей бирж.



Речь идет о Лондонской фондовой бирже и Лондонской бирже металлов. Фондовая биржа разрешила продавать депозитарные расписки En+ американским инвесторам. Ранее в апреле по правилу 144А инвесторы из США потеряли возможность участвовать в торгах En+.

А лондонская биржа металлов вновь разрешила заключать сделки с «Русалом». Кроме того, биржа сняла ограничение на хранение металла производства «Русала» на своих складах. Изменения вступают в силу немедленно.

Напомним, накануне Минфин США отменил санкции, наложенные на предприятия Олега Дерипаски En+, «Русал» и «Евросиб». Условием для снятия санкций было сокращение присутствия Дерипаски в управлении компаниями. Однако сам Дерипаска все еще находится в санкционном списке.