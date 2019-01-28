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28.01.19 / 17:42 Новости / Россия и мир

Патрушев: По итогам 2018 года экспорт сельхозпродукции достиг $25,8 млрд

При этом 40% экспорта приходится на зерновые, 20% - раки и ракообразные, 13,5% - пищевая и перерабатывающая промышленность

Минсельхоз РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что по предварительной оценке по итогам прошедшего года выручка от экспорта сельхозпродукции достигла $25,8 млрд. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом 40% экспорта приходится на зерновые, 20% — раки и ракообразные, 13,5% — пищевая и перерабатывающая промышленность. По итогам текущего года Патрушев спрогнозировал урожай зерна в объеме 108-110 млн т. Пшеница составит 67 млн т. При этом министр уточнил, что пока прогнозы «совсем рано делать».

В прошлом году было собрано 112,8 млн т зерна. Годом ранее урожай зерна достиг рекордных 135,4 млн т. Глава Минсельхоза добавил, что по итогам сельхозгода, заканчивающего в июне, экспорт зерна планируется в объеме 42 млн т, пшеницы – 36 млн т.

Добавим,

Минсельхоз РФ в январе рассказал о росте цен на некоторые продукты в торговых сетях. Глава министерства оценил общую ситуацию на рынке как стабильную. Однако немного выросли цены на сахар, птицу, яйца и плодоовощную продукцию.

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