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28.01.19 / 21:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Потребкредиты и персональные данные россиян. Итоги понедельника

В понедельник стало известно, что Минфин США снял санкции с En+, «Русала» и «ЕвроСибЭнерго». В России ограничили предельный долг и максимальные ставки по потребительским кредитам. Кроме того, Минфин России сообщил о подготовки передачи «Связь-банка» в казну РФ. Между тем Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил покупать у россиян пользовательские данные.

Коллаж АБН

Минфин США снял санкции с En+, «Русала» и «ЕвроСибЭнерго». Однако бизнесмен Олег Дерипаска все еще находится в санкционном списке.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил покупать у россиян пользовательские данные. Авторы инициативы считают финансовое вознаграждение «мощной мотивацией».

В России ограничили предельный долг и ставки по потребительскому кредиту. Закон распространяется на кредиты, которые по договору должны быть возвращены в течение года после подписания документа.

Минфин готовится передать «Связь-банк» в казну РФ. Ведомство также рассматривает вариант докапитализации «Промсвязьбанка» путем передачи ему «Связь-банка».

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