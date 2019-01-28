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28.01.19 / 18:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Комитет по природопользованию вместе с казаками приостановил работу незаконной свалки на Волхонском шоссе

Задержали три грузовика, но не задержали водителей

Фото АБН

Специалисты комитета по природопользованию и охране окружающей среды совместно с казаками хутора «Константиновский» добились прекращения работы незаконной свалки на Волхонском шоссе. Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

Инспекторы и казаки не дали проехать к свалке трем грузовикам, однако их водителям удалось скрыться. Для эвакуации грузовиков пришлось привлечь грузовой эвакуатор.

В результате возбуждены дела об административных правонарушениях, а также отобраны пробы отходов для определения класса опасности.

Свалка находится между Юго-Западными очистными сооружениями и КАС «Лигово». В декабре прошлого года на этой территории были задержаны два грузовых автомобиля со смешанными строительными отходами и гусеничный бульдозер. Грузовики и бульдозер все еще не возвращены владельцу. Но виновные лица привлечены к административной ответственности, говорят в Смольном.

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