В России могут начать покупать персональные данные Авторы инициативы считают финансовое вознаграждение «мощной мотивацией»

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил покупать у россиян пользовательские данные за 15-60 тыс. рублей в год и разрешить свободный оборот этой информации. Об этом в понедельник пишет «Коммерсант».

Авторы инициативы считают финансовое вознаграждение «мощной мотивацией». При этом специалисты рассказали изданию, что эта стоимость «сильно преувеличена». Кроме того, по словам экспертов, новые изменения разработаны в пользу банков, операторов связи и крупных интернет-сервисов. А газета отмечает, что документ плохо защищает интересы и конфиденциальность данных граждан. Однако это добровольная «сделка». В случае отказа данных гражданина не окажется в обороте.

Напомним, в начале января Фонд развития интернет-инициатив сообщил, что инвестировал около10 млн рублей в сервис для таргетирования рекламы First Data. Компания потратит деньги на модернизацию продукта и развитие систем машинного обучения, а также нарастить оборот до 1 млрд рублей в течение трех лет.