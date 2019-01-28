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28.01.19 / 10:30 Новости / Россия и мир

В России могут начать покупать персональные данные

Авторы инициативы считают финансовое вознаграждение «мощной мотивацией»

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил покупать у россиян пользовательские данные за 15-60 тыс. рублей в год и разрешить свободный оборот этой информации. Об этом в понедельник пишет «Коммерсант».

Авторы инициативы считают финансовое вознаграждение «мощной мотивацией». При этом специалисты рассказали изданию, что эта стоимость «сильно преувеличена». Кроме того, по словам экспертов, новые изменения разработаны в пользу банков, операторов связи и крупных интернет-сервисов. А газета отмечает, что документ плохо защищает интересы и конфиденциальность данных граждан. Однако это добровольная «сделка». В случае отказа данных гражданина не окажется в обороте.

Напомним, в начале января Фонд развития интернет-инициатив сообщил, что инвестировал около10 млн рублей в сервис для таргетирования рекламы First Data. Компания потратит деньги на модернизацию продукта и развитие систем машинного обучения, а также нарастить оборот до 1 млрд рублей в течение трех лет.

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