Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс МосБиржи - 2476,81 пунктов; индекс РТС - 1178,91 пунктов

В понедельник торги на Московской бирже завершились в красной зоне. Индекс МосБиржи к закрытию опустился на 0,86% и составил 2476,81 пунктов. Индекс РТС закончил торговый день в минусе на 1,1%, остановившись на 1178,91 пунктах.

«Российский фондовый рынок не удержался на максимумах. То ли высота испугала покупателей, то ли отсутствие новых торговых идей, но факт остается фактом», — отмечает Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари». По ее словам, отечественные «тяжеловесы» на фоне ухудшения общемировой конъюнктуры тянут биржи вниз. В серьезном минусе «НорНикель», «Сбербанк», «Мечел», «МТС».

Между тем в нефти продолжаются продажи, и теперь они формируются в полноценную «медвежью» атаку. Баррель Brent просел к $60,05, при пробое $60 продавцы пойдут в область $59,65.

Российский рубль тем временем выглядит неплохо на фоне общего уныния. Доллар США балансирует около 66,12 рублей, немного подрастает, хотя в обычной ситуации падал бы с опережением рынка. Вполне может быть, что Центробанк РФ в такие неспокойные дни регулирует объемы покупок валюты для Минфина и себя самого, чтобы стабилизировать валютный сегмент. Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 66,05-66,45 рублей, евро завершит понедельник в коридоре 75,40-75,85 рублей.