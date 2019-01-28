Все новости

28.01.19 / 18:57 Новости / Россия и мир / Финансы

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс МосБиржи - 2476,81 пунктов; индекс РТС - 1178,91 пунктов

Фото АБН

В понедельник торги на Московской бирже завершились в красной зоне. Индекс МосБиржи к закрытию опустился на 0,86% и составил 2476,81 пунктов. Индекс РТС закончил торговый день в минусе на 1,1%, остановившись на 1178,91 пунктах.

«Российский фондовый рынок не удержался на максимумах. То ли высота испугала покупателей, то ли отсутствие новых торговых идей, но факт остается фактом», — отмечает Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари». По ее словам, отечественные «тяжеловесы» на фоне ухудшения общемировой конъюнктуры тянут биржи вниз. В серьезном минусе «НорНикель», «Сбербанк», «Мечел», «МТС».

Между тем в нефти продолжаются продажи, и теперь они формируются в полноценную «медвежью» атаку. Баррель Brent просел к $60,05, при пробое $60 продавцы пойдут в область $59,65.

Российский рубль тем временем выглядит неплохо на фоне общего уныния. Доллар США балансирует около 66,12 рублей, немного подрастает, хотя в обычной ситуации падал бы с опережением рынка. Вполне может быть, что Центробанк РФ в такие неспокойные дни регулирует объемы покупок валюты для Минфина и себя самого, чтобы стабилизировать валютный сегмент. Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 66,05-66,45 рублей, евро завершит понедельник в коридоре 75,40-75,85 рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.