Призеров чемпионата Европы по фигурному катанию встретили в «Пулково» с плакатами Петербургских фигуристов Софью Самодурову, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского

Чемпионку Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании Софью Самодурову и бронзовых призеров в парном катании Александру Бойкову и Дмитрия Козловского встретили в аэропорту «Пулково» с поздравительными плакатами. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Фигуристов в «Пулково» встречали заместитель председателя городского комитета по физической культуре и спорту Александр Перельман, представители Спортивной федерации фигурного катания на коньках Петербурга, родственники, многочисленные болельщики и журналисты. Спортсмены поблагодарили петербургских болельщиков.

Напомним, ранее поздравления Самодуровой передал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Самодурова в финале ЧЕ обошла свою главную соперницу – олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Софья Самодурова представляет спортивную школу олимпийского резерва «Звездный лед». Она тренируется у заслуженного тренера России Алексея Мишина. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются воспитанниками Тамары Москвиной.