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28.01.19 / 11:08 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

После салюта над Петропавловкой Беглову вручили пустую гильзу от снаряда

Снаряд был выпущен во время фейерверка

Фото: vm.ru

После артиллерийского салюта над Петропавловской крепостью временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову вручили пустую гильзу от одного из снарядов, выпущенного во время фейерверка. Об этом накануне рассказали в Смольном.

Гильзу Беглову вручил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев. Беглов еще раз поздравил петербуржцев-ленинградцев с праздником.

Салют прогремел в 21:00 с Нарышкина бастиона. Он завершил празднование Дня снятия блокады. Ранее днем прошли траурно-торжественные церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище и на других кладбищах города. На Дворцовой площади в 10:00 прошел парад войск.

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