После салюта над Петропавловкой Беглову вручили пустую гильзу от снаряда Снаряд был выпущен во время фейерверка

После артиллерийского салюта над Петропавловской крепостью временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову вручили пустую гильзу от одного из снарядов, выпущенного во время фейерверка. Об этом накануне рассказали в Смольном.

Гильзу Беглову вручил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев. Беглов еще раз поздравил петербуржцев-ленинградцев с праздником.

Салют прогремел в 21:00 с Нарышкина бастиона. Он завершил празднование Дня снятия блокады. Ранее днем прошли траурно-торжественные церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище и на других кладбищах города. На Дворцовой площади в 10:00 прошел парад войск.