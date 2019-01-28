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28.01.19 / 11:48 Новости / Петербург и Ленобласть

Сбербанк в Петербурге открыл выставку, посвященную Дню снятия блокады

Работает в башне Городской Думы на Невском проспекте

Изображение предоставлено Северо-Западным банком Сбербанка

Сбербанк в Петербурге открыл выставку «Сберегательные кассы в годы блокады», посвященную юбилейной годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в банке сообщили в понедельник.

По выставке проводят тематические экскурсии. Выставка работает в Музее сберегательного дела в башне бывшей Городской Думы. В экспозицию вошли собственные экспонаты Сбербанка из фондов музея в Петербурге.

В числе экспонатов выставки – обнаруженный случайно рекламный плакат Гострудсберкасс 1943 года (на фото), продовольственная карточка августа 1942 года, сберегательная книжка, открытая на фронте, а также купюры военного времени и облигации.

В банке рассказывают, что в 1941 году в Ленинграде действовали 222 сберегательные кассы. В начале войны их банк организовал организован прием добровольных взносов от населения в Фонд обороны, в Фонд Красной Армии.

Напомним, День снятия блокады отмечается 27 января. Накануне в Петербурге прошли торжественно-траурные церемонии на мемориальных кладбищах, а также парад на Дворцовой площади. Люди несли цветы к табличкам «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», к дома Тани Савичевой, к памятнику блокадной полынье. Вечером в городе прогремел артиллерийский салют.

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