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28.01.19 / 21:54 Новости / Россия и мир / Экономика

В Госдуме предложили перенести штрафы за неустановленные счетчики с «Газпрома» на потребителей

Уже подготовили поправки в административный кодекс

Фото АБН

Власти могут освободить «Газпром» от штрафов за неустановленные счетчики на газ, если это произошло по вине потребителя. Об этом в понедельник сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

«А штрафовать потребителя, чтобы была административная ответственность для того, кто не допустил поставить счетчик», — цитирует Завального «Интерфакс». По его словам, в настоящее время подготовлены соответствующие поправки в административный кодекс, они переданы на рассмотрение правительства.

По информации чиновника, на данный момент «Газпром» не сумел установить до 400 тыс. счетчиков, потому что граждане не разрешили пройти в квартиры. Осенью прошлого года сообщалось, что «Газпром» не успевает поставить счетчики газа всем бытовым потребителям, использующим его для отопления, до конца 2018 года. Тогда «Газпром» попросил отсрочку в исполнении закона на два года, писало агентство.

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