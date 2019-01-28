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28.01.19 / 18:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Верховный суд отказался пересматривать решение по спору между Смольным и «Трансстроем»

По контракту на строительство метро «Южное»

Борис Вайнзихер

Коллаж АБН

Верховный суд России отказался пересматривать результаты судебного спора между Смольным и АО «Корпорация «Трансстрой». Об этом стало известно в понедельник.

Как пишет «Фонтанка», «Дирекция транспортного строительства» (ДТС), по мнению суда, не предоставила достаточно весомых аргументов для пересмотра решений предыдущих инстанций. Теперь «Трансстрой» сможет взыскать со Смольного убытки, которые компания понесла из-за разрыва контракта на строительство депо «Южное», — 6,6 млрд рублей.

Напомним, ранее ДТС уже три раза проигрывала в суде. Иск «Трансстроя» был подан 17 января 2017 года. За месяц до этого, в декабре 2016 года, Смольный расторг контракт с компанией. По мнению правительства города, подрядчик сорвал сроки работ и не освоил часть аванса. Тогда же, в декабре, Смольный расторг контракт с «Трансстроем» на строительство стадиона на Крестовском.

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