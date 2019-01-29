Движение трамвая №58 по Суздальскому проспекту восстановлено Работы завершены раньше срока

Движение трамвая №58 по Суздальскому проспекту восстановлено. Об этом во вторник сообщил ГУП «Горэлектротранс».

Движение по проспекту открыто с 11:30 часов 29 января. «Горэлектротранс» отметил, что раньше срока закончены работы по валке деревьев, которые угрожали падением на контактную сеть. Организация добавила, что изменение маршрута трамвая на 29 и 30 января отменяется.

Напомним, ГУП «Горэлектротранс» сообщил об изменении маршрута трамвая на прошлой неделе. Организация заявила, что причина изменения – работы по валке деревьев. Они проходили у дома №5 по Суздальскому проспекту.