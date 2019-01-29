КРТИ: Фрунзенский радиус реально достроить в августе

Фрунзенский радиус метрополитена реально достроить в августе. Об этом во вторник на заседании правительства сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Точные сроки строительства пока не определены, добавил Харлашкин. «Думаю, к августу реально достроить Фрунзенский радиус», — сказал он.

По словам главы комитета, город ведет переговоры с несколькими компаниями. Среди них, «Стройтрансгаз», «Ойкумена» и «Трансинжстрой». С новым подрядчиком КРТИ намерено заключить «джентельменское соглашение». Согласно ему, подрядчик должен будет привлечь на строительство сотрудников «Метростроя».

Напомним, ранее правительство Петербурга решило расторгнуть контракты на строительство метро с «Метростроем». Ведомство направило компании официальные уведомления о расторжении трех контрактов. Организация подала на Смольный в суд.