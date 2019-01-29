Все новости

29.01.19 / 13:33 Новости / Петербург и Ленобласть

КРТИ: Фрунзенский радиус реально достроить в августе

Фото АБН

Фрунзенский радиус метрополитена реально достроить в августе. Об этом во вторник на заседании правительства сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Точные сроки строительства пока не определены, добавил Харлашкин. «Думаю, к августу реально достроить Фрунзенский радиус», — сказал он.

По словам главы комитета, город ведет переговоры с несколькими компаниями. Среди них, «Стройтрансгаз», «Ойкумена» и «Трансинжстрой». С новым подрядчиком КРТИ намерено заключить «джентельменское соглашение». Согласно ему, подрядчик должен будет привлечь на строительство сотрудников «Метростроя».

Напомним, ранее правительство Петербурга решило расторгнуть контракты на строительство метро с «Метростроем». Ведомство направило компании официальные уведомления о расторжении трех контрактов. Организация подала на Смольный в суд.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.