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29.01.19 / 12:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Госдолг Петербурга в 2018 году снизился на 4% год к году

До 30 млрд рублей

Госдолг Петербурга в прошлом году снизился на 4% год к году. Об этом на заседании правительства города во вторник сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

По итогам 2018 года, госдолг составил 30 млрд рублей. В настоящий момент основная сумма задолженности состоит из обязательств по ценным бумагам.

Напомним, в прошлом году Петербург получил доход в 579,7 млрд рублей. Профицит составил 10,1 млрд рублей. В течение пяти-шести лет власти намерены увеличить доходы бюджета до 1 трлн рублей. Соответствующий план планируется подготовить к маю.

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