Московская биржа закрылась ростом основных индексов Индекс Мосбиржи – 2498,35 пункта; индекс РТС – 1191,38 пункта

Московская биржа во вторник закрылась ростом основных индексов. Индекс РТС вырос на 1,06% и достиг отметки 1191,38 пункта.



А индекс Мосбиржи к закрытию составил 2498,35 пункта. Он прибавил 0,87%.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что во вторник рублевый индекс Мосбиржи рос в пределах 0,5–1%. Индекс приблизился к психологически значимому уровню 2500 пунктов. А номинированный в долларах РТС прибавил более 1%. При этом внешний фон для биржи остается нейтральным. Американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Фондовые площадки ожидают итогов заседания ФРС и переговоров США и Китая по вопросам взаимной торговли.