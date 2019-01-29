Минюст предложил не наказывать за коррупционные нарушения «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» законопроект подготавливается в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы

Минюст РФ предложил исключить из коррупционного законодательства нарушения, которые совершены «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Об этом стало известно во вторник из материалов на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Предлагается не наказывать за правонарушения, которые вызваны объективными обстоятельствами. Таким образом министерство предлагает усовершенствовать меры ответственности за коррупционные правонарушения.

Как передает ТАСС, речь идет, например, о конфликте интересов в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и т.п. Например, когда родственники чиновников работают в тех сферах, которые эти чиновники курируют — прим. ТАСС.

«Кроме того, не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей, а также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием», — рассказали в министерстве.

Добавим, законопроект подготавливается в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы. Предложение разработано вместе с Минтрудом РФ, МВД России, при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета. В настоящее время документ находится на этапе общественного обсуждения.