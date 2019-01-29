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29.01.19 / 21:00 Новости / Петербург и Ленобласть

СМИ: ВЦИОМ начал опрос петербуржцев о выдвижении Беглова на выборы губернатора

Также у горожан хотят узнать, в какой корректировке нуждается его имидж

Фото Администрация губернатора Петербурга

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) начал опрос петербуржцев об их отношении к выдвижению врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборы губернатора. Об этом во вторник пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкого к администрации собеседника.

Кроме того, у петербуржцев хотят узнать, в какой корректировке нуждается его имидж и как они относятся к последним поручениям Беглова, в том числе к распоряжению усилить работу по уборке снега.

У горожан спрашивают: «На выборах вы скорее поддержите кандидата от власти, возможно — врио губернатора, или проголосуете за любого другого кандидата?»; «Лучше, чтобы Беглов выдвигался в качестве кандидата на предстоящих выборах или чтобы он не участвовал в выборах?»; «Петербургу нужен новый руководитель или будет лучше, чтобы губернатором оставался Александр Беглов?»; «Способен ли Александр Беглов по своему потенциалу и профессиональным качествам быть губернатором?» и пр.

Также петербуржцев просят оценить личные качества Беглова: честный он или непорядочный, активный или бездеятельный, внимательный или черствый и т.п. Кроме того, у респондентов спрашивают, готовы ли они участвовать в акциях протеста. Источник издания добавил, что до начала выборов планируется провести еще несколько опросов.

Добавим, в начале декабря ВЦИОМ представил результаты опроса о методах лечениях россиян. Оказалось, что каждый четвертый россиянин пробовал лечиться гомеопатическими средствами. С понятием «гомеопатический метод лечения» знакомы 74% опрошенных россиян. Среди них 38% людей имеют опыт применения. А положительно оценивают этот опыт 58% опрошенных.

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