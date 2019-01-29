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29.01.19 / 18:59 Новости / Россия и мир

Минтруд РФ готовится пересмотреть потребкорзину

Процесс подготовки пройдет не позднее весны 2020 года

Доля фальсификата

Фото studio.com.ua

Минтруд РФ подготовит расчеты, обоснования и предложения по пересмотру потребительской корзины в течение ближайших полутора лет. Об этом во вторник сообщил глава министерства Максим Топилин.

Как передает «Интерфакс», процесс подготовки пройдет не позднее весны 2020 года. Это необходимо для включения новых данных в основу бюджетного процесса.

Министр добавил, что в 2018 году при принятии закона, уравнивающего МРОТ и прожиточный минимум, решено было в дальнейшем пересмотреть и потребительскую корзину. Кроме того, Топилин назвал «достаточно непростыми» предстоящие переговоры с работодателями, профсоюзом и экономическим блоком, потому что вопрос касается «серьезных финансовых средств».

Добавим, в ноябре 2018 года зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала, что потребкорзину пересмотрят в 2021 году. Установленная в настоящее время потребительская корзина была принята в 2012 году. По закону она должна пересматриваться каждые пять лет.

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