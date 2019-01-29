Свердлин: В Петербурге ежегодно погибает около тысячи бездомных В 2017 году в Петербурге зафиксировали смерть 1070 бездомных



В Петербурге ежегодно погибает около тысячи бездомных. Об этом во вторник сообщил председатель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.



В 2017 году в Петербурге зафиксировали смерть 1070 бездомных человек, передает «Петербургский дневник». По словам Свердлина, эти цифры стали уже традиционными. Он также отметил, что больше всего смертей приходится на зимний сезон

В настоящее время все городские пункты обогрева заполнены. Людям приходится спать на боку, чтобы поместилось больше людей. Также руководитель организации назвал самые распространенные причины потери жилья: трудовая миграция, семейные конфликты и мошенничество с недвижимостью.

Добавим, по словам Свердлина, всего в городе около 50 тыс. бездомных людей. Лишь 10% из них не являются гражданами РФ. Кроме того, мужчины остаются без жилья в четыре раза чаще, чем женщины.