США предоставили Гуайдо доступ к части счетов правительства Венесуэлы в американских банках Госдепартамент США призвал и другие страны "защитить имущество Венесуэлы"

США предоставили главе венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо доступ к чести счетов правительства Венесуэлы в американских банках. Об этом во вторник сообщили в Госдепартаменте США.

«25 января госсекретарь Майкл Помпео подтвердил право временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо получать и контролировать определенное имущество на счетах правительства Венесуэлы или Центрального банка Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка или других банках с застрахованными депозитами», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали другие страны признать временного президента Гуайдо и «предпринять аналогичные шаги для защиты имущества Венесуэлы от дальнейшей кражи коррумпированным режимом Мадуро».

Добавим, во вторник, 29 января, Минфин РФ допустил, что могут возникнуть сложности с обслуживанием Венесуэлой долга перед Россией из-за политического кризиса в стране. Страна выплачивает долг в сентябре и марте. В конце марта текущего года Венесуэла должна выплатить $100 млн. Однако просроченных платежей пока нет.