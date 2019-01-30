Беглов подписал постановление о выплатах вдовам погибших Героев России В размере фактической стоимости земли, но не более 1 млн рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядке предоставления денежных выплат вдовам погибших Героев России. Об этом в Смольном рассказали в среду.

Согласно Социальному кодексу Петербурга, единовременная денежная выплата будет предоставляться в размере фактической стоимости приобретенного после 1 января 2019 года земельного участка, но не более чем в размере 1 млн рублей. Право на получение выплаты имеют вдовы погибших (умерших) Героев Российской Федерации, имевших на момент своей смерти место жительства в Петербурге. Выплаты не может быть в случае, если Героям России предоставлялись ранее бесплатно земельные участки в соответствии с федеральными законами или иными законами Петербурга.

Напомним, ранее в январе Беглов подписал постановление об установлении коэффициента индексации пенсий за выслугу лет для тех, кто работал на госслужбе. Показатель составил 1,04. Установленные коэффициент также касаются тех, кто замещал должности государственной гражданской службы Петербурга, муниципальные должности и должности муниципальной службы города.