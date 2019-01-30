Госдолг регионов, ОСАГО и цены на топливо. Итоги среды

Минфин РФ рассказал о снижении госдолга российских регионов в 2018 году. А СМИ сообщили о возможном подорожании полисов ОСАГО. Между тем правительство объявило о масштабной модернизации тепловых электростанций и вновь пообещало не допустить роста цен на топливо выше инфляции.

Минфин РФ рассказал о снижении госдолга российских регионов в 2018 году. Госдолг сократился на 4,7%.

СМИ сообщили о возможном подорожании полисов ОСАГО. Цены могут вырасти на 500-600 рублей.

Правительство не допустит роста цен на топливо в 2019 году выше инфляции. Такое обещание дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Правительство объявило о масштабной модернизации тепловых электростанций. Программа рассчитана на 2022-2031 годы.