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30.01.19 / 20:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Госдолг регионов, ОСАГО и цены на топливо. Итоги среды

Минфин РФ рассказал о снижении госдолга российских регионов в 2018 году. А СМИ сообщили о возможном подорожании полисов ОСАГО. Между тем правительство объявило о масштабной модернизации тепловых электростанций и вновь пообещало не допустить роста цен на топливо выше инфляции.

Коллаж АБН

Минфин РФ рассказал о снижении госдолга российских регионов в 2018 году. Госдолг сократился на 4,7%.

СМИ сообщили о возможном подорожании полисов ОСАГО. Цены могут вырасти на 500-600 рублей.

Правительство не допустит роста цен на топливо в 2019 году выше инфляции. Такое обещание дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Правительство объявило о масштабной модернизации тепловых электростанций. Программа рассчитана на 2022-2031 годы.

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