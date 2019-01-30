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30.01.19 / 19:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Вице-губернатору Ленобласти Ковалеву предъявили обвинение в мошенничестве

Дело касается его работы в «Газпром Газораспределение»

Вице-губернатору Ленинградской области Олегу Ковалеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом он сообщил в среду перед заседанием суда.

Объявление предъявлено по работе Коваля в «Газпром Газораспределение» шесть лет назад, передает «Интерфакс» слова вице-губернатора. По информации источника агентства, дело касается деятельности ООО «Производственно-строительное объединение «Блок-Монолит» в Вологодской области, а также контрактов компании с «Газпромом».

Напомним, Коваля задержали накануне. Задержание прошло у него дома. СМИ сообщили, что сотрудники местного ФСБ провели обыски в правительстве Ленобласти. Источники отметили, что возбуждено уголовное дело.

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