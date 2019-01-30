Ленобласть и «Газпром» намерены подписать новый договор о сотрудничестве До 2021 года

Правительство Ленинградской области и «Газпром» намерены подписать новый договор о сотрудничестве. Об этом пресс-служба правительства региона сообщила в среду.

Стороны планируют подписать документ в феврале. Правительство и компания договорились о всех аспектах взаимодействия на 2019-2021 годы.

В пресс-службе отметили, что соглашение направлено на реализацию инвестиционных интересов Ленобласти и «Газпрома». Также стороны запланировали финансирование проектирование строительства физкультурно-спортивных объектов.

Напомним, срок предыдущего договора истек в текущем году. Он был заключен на период с 2016 по 2018 года. Добавим, ранее в январе правительство Ленобласти договорилось с «Газпромом» о газификации трех районов. Это Выборгский, Кингисеппский и Приозерский районы.