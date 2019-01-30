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30.01.19 / 17:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Владелец птицефабрики «Лебяжье» в Ленобласти выставил предприятие на продажу

Стоимость не уточняется

Владелец племенной птицефабрики «Лебяжье» в Ленобласти выставил предприятие на продажу. Об этом собственник фабрики Никита Мельников сообщил в среду.

Он не назвал желаемую сумму сделки, передает РБК. Производство на птицефабрике было остановлено около месяца назад, заявил Мельникова. Владелец предприятия отметил, что причина приостановки – потеря племенного материала. Его поставляла французская компания Hubbard, которая вошла в состав концерна по производству племенного материала Aviagen.

По словам Мельникова, мощность птицефабрики составляет до 12 млн голов в год. Согласно данным СПАРК выручка предприятия в 2017 году составила 550 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период – более 26 млн рублей.

Добавим, ранее Минсельхоз сообщил о резком подорожании курицы. По данным ведомства на 17 января, показатель вырос на 21,8% год к году. Стоимость тонны мяса птицы составила 117,2 тыс. рублей. Согласно данным Росстата на 14 января, стоимость птицы выросла на 22,4% год к году.

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