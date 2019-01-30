Разнообразие вкладов от Ситибанка – для удовлетворения любых целей

Как ни удивительно, люди начинают рассматривать открытие вклада в банке в двух случаях: когда деньги «лишние» и когда они совсем «не лишние», а нужны для конкретных целей.

Казалось бы, разве могут быть какие-то суммы лишними? Однако их вполне можно так назвать в тот момент, когда есть свободные средства, а идей, куда их инвестировать сейчас – нет. В этом случае стоит разместить вклад в банке: деньги не просто будут надежно храниться там, но станут приносить небольшой, но стабильный доход, а когда вы определитесь, на что вы их намерены потратить, приятно удивят вас увеличившейся суммой.

Ситуация, в которой средства «не лишние», знакома многим совсем не понаслышке. Когда у вас есть какая-то определенная цель – например, покупка недвижимости, обучение ребенка или просто серьезные траты в будущем, то лучше всего применить долгосрочное планирование. То есть нужную сумму вы постепенно копите благодаря вкладу и процентам по нему.

Ситибанк предлагает несколько видов вкладов с различными опциями – при помощи онлайн калькулятора вкладов на сайте банка вы подберете наиболее подходящий для вашей ситуации.

Вклад «Нарастающий»

Его особенность – это растущая каждые три месяца ставка по вкладу. Положить деньги в банк можно на срок от 12 до 18 месяцев и получать в конце срока дивиденды по ставке до 9% годовых*. Сумма взноса от ста тысяч рублей – это будет удобно тем, кто располагает даже небольшой суммой, но хочет получать стабильную прибыль. Такой вклад нельзя пополнять, но при этом деньги можно снимать, если вам вдруг потребуются средства, – до 35% от общей суммы вклада.

Вклад «Премиальный»

Подойдет для тех, кто рассматривает пополняемый вклад. С его помощью вы легко сможете накопить определенную необходимую вам сумму – начать можно с первоначального взноса всего в десять тысяч рублей. Длительность такого вклада от 6 до 12 месяцев, в течение которых вы можете вносить и снимать деньги без потери процентов. Ставка зависит как от срока вклада, так и от сумм, которые на нем находятся. Например, если вы поддерживаете ежедневный остаток по вкладу, равный минимально 20 тысячам рублей, и при этом каждый месяц вносите не менее такой же суммы дополнительно, то к основной ставке 2% вы получаете премиальную ставку до 3% годовых.

Вклад «Стандартный»

Будет полезен тем, кто только начинает знакомство с вкладами и готов разместить совсем маленькую сумму. Первоначальный взнос начинается от пяти тысяч рублей. Открыть такой вклад клиенты, имеющие договор с банком, могут дистанционно, в любой момент благодаря услуге Ситибанк Online, что значительно экономит ваше время.

В случае досрочного прекращения Вами вклада вся сумма вклада и начисленные проценты будут возвращены на тот счет в АО КБ «Ситибанк», с которого деньги были переведены во вклад. При этом начисление процентов в случае досрочного прекращения вклада в течение первого интервала срока вклада предусматривается по ставке 0,01% годовых. В течение интервала, не являющегося первым интервалом, — по ставке, установленной для предыдущего интервала срока вклада.