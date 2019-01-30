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30.01.19 / 14:08 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургское УФАС приостановило закупку ВТБ на 942 млн рублей

Из-за жалобы ООО «МедиаПлан»

Фото АБН

Управление ФАС по Петербургу приостановило открытый запрос предложений банка ВТБ на оказание рекламно-информационных услуг в интернете с начальной ценой контракта порядка 942,34 млн рублей. Об этом в ведомстве рассказали в среду.

Уточняется, что закупку приостановили по жалобе ООО «МедиаПлан». Ее планируют рассмотреть 5 февраля. В УФАС добавили, что закупка ВТБ производится в рамках 223-ФЗ (Закон о закупках отдельных видов юридических лиц).

Ранее петербургское УФАС возбудило дело из-за рекламы бара на Литейном проспекте. На «непристойную рекламу» пожаловалась одна из жительниц города. Ожидается, что дело рассмотрят в феврале.

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