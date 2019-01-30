Орешкин рассказал о планах по упрощению визового режима в РФ В частности, развитии электронных виз

В течение месяца в России будет принята новая стратегия развития туризма, которая предполагает меры по смягчению визового режима для туристов, приезжающих в страну. Об этом в среду рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В беседе с «Ведомостями» он отметил широкую распространенность электронных виз, которые выдаются на короткий срок и стоимость выдачи которых меньше. «По этому пути надо будет идти», – подчеркнул министр.

Вместе с тем Орешкин отметил, что распространенность таких виз затрагивает вопросы безопасности. Поэтому необходима совместная работа с МИДом, с правоохранительными органами, чтобы, не нарушая принципов безопасности, процедура оформления визы была «максимально короткой и удобной».

Добавим, по данным Консульского департамента МИД РФ, в настоящее время в общем случае для оформления туристической визы в Россию заявитель должен предоставить несколько документов. Это паспорт, заполненная визовая анкета, две фотографии, а также сбор и подтверждение о приеме туроператором, указывает издание. При этом бронь отеля не считается достаточным основанием для выдачи визы.