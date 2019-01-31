Чистый доход Facebook в IV квартале 2018 года составил $6,88 млрд Выручка составила $16,9 млрд

Чистый доход Facebook в IV квартале 2018 года составил $6,88 млрд. Об этом свидетельствуют данные в отчете компании.

Выручка организации выросла на 30% год к году . Она составила $16,9 млрд.

Выручка компании за весь прошлый год увеличилась на 37% до $55,8 млрд. Чистая прибыль в 2018 году составила $22 млрд. Она выросла на 39% год к году.

Количество пользователей Facebook в прошлом году увеличилось на 9%. По данным на конец декабря, социальной сетью пользуются 2,32 млрд человек. Также на 9% выросло число ежедневно активных пользователей – до 1,5 млрд человек.

Добавим, ранее Facebook представил информацию о локализации данных россиян. Роскомнадзор посчитал отчет неполным. Правительство России заявило, что обсуждает вопрос с компанией. Ввод санкций не планируется.