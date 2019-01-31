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31.01.19 / 16:07 Новости / Петербург и Ленобласть

И.о. главы петербургского Госстройнадзора назначен Вячеслав Захаров

Ранее он был замначальника службы

Фото odintsovo.info

Исполняющим обязанности главы петербургской Службы государственного строительного надзора и экспертизы назначен Вячеслав Захаров. Об этом в четверг сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Линченко представил нового и.о. руководителя службы коллективу. Добавим, Захаров ранее занимал должность замначальника Госстройнадзора – начальника Управления государственного строительного надзора.

Ранее в четверг стало известно, что Евгений Ким оставил пост главы надзорного ведомства. Накануне он написал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Кима, это «обычная ротация кадров и формирование новой команды».

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