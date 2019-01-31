Акционеры «Совхоза им. Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину до 2,1 млрд рублей Ранее сумма составляла 1,1 млрд рублей

Шесть акционеров подмосковного ЗАО «Совхоза им. Ленина» увеличили сумму иска к директору

Павлу Грудинину с 1,1 млрд рублей до 2,1 млрд рублей. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на представителя истцов Артема Игнатенко.

Об увеличении суммы упущенной выгоды на 998 млн рублей Игнатенко сообщил в Арбитражном суде Московской области. По его словам, на эту сумму оценили право пользования спорными земельными участками с 2008 по 2018 год, когда они находились в собственности ООО «ТТ Девелопмент».

Глава практики «Недвижимость» адвокатского бюро «Инфралекс» Сергей Шумилов сообщил изданию, что ответчик подал ходатайство о привлечении к разбирательству в качестве третьих лиц других акционеров ЗАО «Совхоза имени Ленина». Они владеют 99% акций предприятия, а истцы – 0,4%.

Кроме того, защита предоставила материалы в доказательство получения «Совхозом им. Ленина» более 2 млрд рублей от участия в «ТТ «Девелопмент». По словам адвоката, это опровергает заявленный истцами ущерб.

Напомним, акционеры подали в суд на Грудинина 30 октября 2018 года. Истцы требуют возмещения убытков. Убытки связаны с двумя земельными участками, которые были переданы в уставной капитал компании ООО «ТТ Девелопмент».