Отзыв лицензий и наличные деньги. Итоги четверга

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух банков, а Росстат намерен изменить методику исследования уровня бедности. Между тем Эльвира Набиуллина заявила, что рост розничного кредитования угрожает финансовой стабильности. Регулятор также сообщил, что объем наличных денег в обращении в России в 2018 году вырос на 8,1% год к году.

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух банков. Это «Камчаткомагропромбанк» и «Радиотехбанк».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рост розничного кредитования угрожает финансовой стабильности. Она отметила, что кредиты не должны загонять людей в долговую яму.

Росстат намерен изменить методику исследования уровня бедности. Исследования по модернизированной методике начнут проводить с 2020 года.

Объем наличных денег в обращении в России в 2018 году вырос на 8,1% год к году. По данным ЦБ на 1 января, всего в обороте находится 10,3 трлн рублей.