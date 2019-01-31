Петербург готов потратить 27,7 млн рублей на очистку Муринского ручья

Комитет по природопользованию Петербурга объявил конкурс на поиск подрядчика на очистку от донных отложений русла Муринского ручья (участок №3). Соответствующая документация была размещена на сайте госзакупок в четверг.
Начальная цена контракта составляет порядка 27,68 млн рублей. Заявки принимают с 31 января по 22 февраля 2019 года. Исполнителю предстоит очистить ручей, укрепить берег, а после этого восстановить благоустройство. Окончание работ намечено на июль 2019 года.
В 2017 году власти Петербурга заключили два контракта на очистку участка Муринского ручья. Однако оба документа были расторгнуты, напоминает «Фонтанка». В комитете по природопользованию изданию пояснили, что два года назад подрядчик успел выполнить только часть работ: очистить половину территории ручья между Гражданским проспектом и улицей Руставелли. Теперь необходимо завершить работы, а также укрепить берега по всей протяженности водоема.
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