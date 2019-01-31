Все новости

31.01.19 / 17:31 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург готов потратить 27,7 млн рублей на очистку Муринского ручья

Заявки принимают до 22 февраля

госзакупки

Коллаж АБН

Комитет по природопользованию Петербурга объявил конкурс на поиск подрядчика на очистку от донных отложений русла Муринского ручья (участок №3). Соответствующая документация была размещена на сайте госзакупок в четверг.

Начальная цена контракта составляет порядка 27,68 млн рублей. Заявки принимают с 31 января по 22 февраля 2019 года. Исполнителю предстоит очистить ручей, укрепить берег, а после этого восстановить благоустройство. Окончание работ намечено на июль 2019 года.

В 2017 году власти Петербурга заключили два контракта на очистку участка Муринского ручья. Однако оба документа были расторгнуты, напоминает «Фонтанка». В комитете по природопользованию изданию пояснили, что два года назад подрядчик успел выполнить только часть работ: очистить половину территории ручья между Гражданским проспектом и улицей Руставелли. Теперь необходимо завершить работы, а также укрепить берега по всей протяженности водоема.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.