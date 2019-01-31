Петербург готов потратить 27,7 млн рублей на очистку Муринского ручья Заявки принимают до 22 февраля

Комитет по природопользованию Петербурга объявил конкурс на поиск подрядчика на очистку от донных отложений русла Муринского ручья (участок №3). Соответствующая документация была размещена на сайте госзакупок в четверг.

Начальная цена контракта составляет порядка 27,68 млн рублей. Заявки принимают с 31 января по 22 февраля 2019 года. Исполнителю предстоит очистить ручей, укрепить берег, а после этого восстановить благоустройство. Окончание работ намечено на июль 2019 года.

В 2017 году власти Петербурга заключили два контракта на очистку участка Муринского ручья. Однако оба документа были расторгнуты, напоминает «Фонтанка». В комитете по природопользованию изданию пояснили, что два года назад подрядчик успел выполнить только часть работ: очистить половину территории ручья между Гражданским проспектом и улицей Руставелли. Теперь необходимо завершить работы, а также укрепить берега по всей протяженности водоема.