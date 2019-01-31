Продажи пива в России в 2018 году снизились на 0,2% год к году В Москве – на 43,7%

Продажи пива и пивных напитков в России в 2018 году снизились на 0,2% год к году. Об этом в четверг сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Всего в прошлом году реализовано 722,2 млн декалитров пива и пивных напитков, передает «Интерфакс». В частности, в Московской области продажи упали на 43,7% до 49,3 млн декалитров.

При этом, продажи продукции выросли в полтора раза в Приморском крае. В регионе в 2018 году реализовали 23,7 млн декалитров. В Калининградской области продажи увеличились почти на треть до 4,2 млн декалитров.

Отметим, в прошлом году производители пива предупредили о возможном подорожании продукции. Причина – увеличение ставки экологического сбора. Пивовары попросили правительство повышать ставки постепенно.