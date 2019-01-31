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31.01.19 / 15:44 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге вновь заметили «тюленя, живущего под мостом»

Специалисты отмечают, что он выглядит здоровым

Фото «Спасение тюленей 699-23-99»

Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» вновь заметили «тюленя, живущего под мостом». Фотографии и видео были опубликованы в группе «Спасение тюленей» в соцсети «ВКонтакте» в четверг.

Сфотографировать тюленя удалось ночью. Специалисты отмечают, что за месяц, в течение которого животного не было видно, оно не потеряло вес и в целом выглядит здоровым. «Это значит, что нерпенок научился охотиться в Неве, укрываться от ворон, прятаться от прохожих и прожил он в центре нашего любимого Тюленинграда уже как минимум два месяца», — говорится в сообщении.

Напомним, горожане заметили тюленя под одним из мостов Петербурга в конце прошлого года. Сообщалось, что эта информация поможет в исследовании перемещений кольчатой нерпы. Добавим, специалисты рекомендуют не обращать внимание на тюленя и ничего ему не давать.

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