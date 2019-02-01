В Петербурге автобус №54 навсегда изменит свой маршрут Для удобства жителей Центрального района

В Петербурге автобус №54 с 4 февраля 2019 года и навсегда изменит свой маршрут. Об этом в пятницу сообщили в комитете по транспорту.

В сообщении отмечается, что изменения призваны улучшить транспортное обслуживание жителей Центрального района города.

Теперь автобусы № 54 будут следовать от конечки «Малая Балканская улица» по действующему маршруту по Суворовскому проспекту, дальше по площади Пролетарской Диктатуры, Тверской, Таврической, Шпалерной, Потёмкинской и Кирочной улицам, Суворовскому проспекту и в обратном направлении до остановки «Малая Балканская улица».