ЦБ повысил официальный курс доллара на 30,24 копейки Доллар - 65,6601 рубля; евро - 75,1480 рубля

Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на выходные на 30,24 копейки. Доллар будет торговаться по 65,6601 рубля.

Европейская валюта к выходным подешевела на 5,26 копейки. Официальный евро достиг отметки 75,1480 рубля.

На Московской бирже основные иностранные валюты торгуются в зеленой зоне. По фиксингу на 15:13 по московскому времени доллар прибавил 11,25 копейки. Он стоит 65,5125 рубля. А евро торгуется по 75,1025 рубля, прибавив 26,25 копейки.