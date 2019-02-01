ЦБ: Темп прироста ВВП за прошлый год может приблизиться к 2% С учетом данных по объему строительства, уточненных в сторону повышения.

Центробанк РФ ожидает темп прироста ВВП около 2% по итогам 2018 года. Об этом Банк России сообщил в пятницу.

Как говорится в сообщении регулятора, темп прироста ВВП может оказаться около верхней границы прогноза ЦБ – 1,5–2%. Отмечается, что эта оценка основана также и на новых данных по объему строительства, уточненных в сторону повышения.

Добавим, по данным Банка России в декабре прошлого года рост экономики немного ослаб. Внешний спрос на промышленные продукты упал в декабре. Кроме того, уменьшилась и инвестактивность в последние месяцы прошедшего года “во многом из‑за удорожания импортного оборудования”.