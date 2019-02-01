На станции «Технологический институт-1» установят еще один эскалатор Ремонт завершится в конце 2020 года

На станции метро «Технологический институт-1» в Петербурге установят четыре эскалатора вместо трех. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Три эскалатора уже выработали свой ресурс, поэтому их заменят на четыре новых. Планируется частично заменить и конструкции наклонного хода и вестибюля станции. Начальная цена контракта — 1,142 млрд рублей. Ремонт завершится в конце 2020 года.

Закрытый конкурс с ограниченным участием на реконструкцию станции продлится с 31 января по 11 марта, а предквалификационный отбор пройдет уже 14 марта. Заказчиком выступил КРТИ. Из-за закрытого формата аукциона для получения условий и подробностей выполняемых работ необходимо отправить запрос, форма которого есть на портале госзакупок.

Добавим, проект реконструкции разработало ОАО «Ленметрогпиротранс». План реконструкции прошел госэкспертизу в январе 2018 года. Реконструировать станцию понадобилось из-за нарушения работы работы гидроизоляции тоннеля наклонного хода. Это первый случай в Петербурге, когда три станции меняют на четыре.